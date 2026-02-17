Uma mulher de 60 anos morreu afogada após ser arrastada pela enxurrada e ficar presa sob um carro no Mandaqui, na zona norte de São Paulo, durante temporal que atingiu a cidade na tarde desta segunda-feira (16).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a vítima caminhava em direção à própria residência após visitar a irmã quando foi surpreendida pela força da água. Arrastada pela enxurrada, ela foi parar sob um veículo estacionado na Rua Larival Gea Sanches.