O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi filmado durante o Carnaval na Marquês da Sapucaí fazendo gestos que simulavam uma pessoa com deficiência visual. Nas imagens, ele aparece usando óculos escuros e segurando um objeto semelhante a uma bengala dentro de um camarote. O vídeo circulou nas redes sociais e provocou reação imediata.

Leia mais: Acadêmicos de Niterói confirma fezes em carro de tributo a Lula

Internautas classificaram a atitude como discriminatória e levantaram acusações de capacitismo. “Isso não é debochar?”, questionou um usuário. Outros avaliaram que, embora a conduta tenha sido inadequada, não havia intenção de ofensa. Também houve críticas mais duras, com comentários contrários à permanência do prefeito no cargo.