A direção da Acadêmicos de Niterói confirmou que fezes foram encontradas em um carro alegórico após o desfile que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste Carnaval. O caso repercutiu no meio carnavalesco depois que a informação passou a circular nas redes. As informações são do Metrópoles.

Leia mais: Após exaltar Lula, Acadêmicos de Niterói diz sofrer perseguição

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, o carnavalesco Tiago Martins afirmou que alguém defecou durante a apresentação na Marquês de Sapucaí, mas disse que não foi possível identificar o responsável. Em tom descontraído, ele comentou que o episódio viralizou e ironizou a dificuldade de descobrir a autoria.