CARNAVAL RJ

Acadêmicos de Niterói confirma fezes em carro de tributo a Lula

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
O caso repercutiu no meio carnavalesco depois que a informação passou a circular nas redes.
A direção da Acadêmicos de Niterói confirmou que fezes foram encontradas em um carro alegórico após o desfile que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste Carnaval. O caso repercutiu no meio carnavalesco depois que a informação passou a circular nas redes. As informações são do Metrópoles.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, o carnavalesco Tiago Martins afirmou que alguém defecou durante a apresentação na Marquês de Sapucaí, mas disse que não foi possível identificar o responsável. Em tom descontraído, ele comentou que o episódio viralizou e ironizou a dificuldade de descobrir a autoria.

Tiago é o criador do enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, que retratou a trajetória do presidente desde o nascimento em Caetés (PE) até a chegada ao Palácio do Planalto.

Apesar da situação, o carnavalesco avaliou o desfile como bem-sucedido e destacou a recepção positiva do público. Ele também relatou ter se encontrado com Lula após a apresentação, afirmando que o presidente ficou emocionado e satisfeito com a homenagem.

*Com informações do Metrópoles

