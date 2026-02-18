A direção da Acadêmicos de Niterói confirmou que fezes foram encontradas em um carro alegórico após o desfile que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste Carnaval. O caso repercutiu no meio carnavalesco depois que a informação passou a circular nas redes. As informações são do Metrópoles.
Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, o carnavalesco Tiago Martins afirmou que alguém defecou durante a apresentação na Marquês de Sapucaí, mas disse que não foi possível identificar o responsável. Em tom descontraído, ele comentou que o episódio viralizou e ironizou a dificuldade de descobrir a autoria.
Tiago é o criador do enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, que retratou a trajetória do presidente desde o nascimento em Caetés (PE) até a chegada ao Palácio do Planalto.
Apesar da situação, o carnavalesco avaliou o desfile como bem-sucedido e destacou a recepção positiva do público. Ele também relatou ter se encontrado com Lula após a apresentação, afirmando que o presidente ficou emocionado e satisfeito com a homenagem.
*Com informações do Metrópoles