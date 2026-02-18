18 de fevereiro de 2026
CRISE

Com liquidação do Pleno, 160 mil clientes têm R$4,9 bi a receber

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Banco Pleno
Quem tiver direito à cobertura poderá solicitar o valor pelo aplicativo do fundo.

A quebra do Banco Pleno, determinada nesta quarta-feira (18) pelo Banco Central do Brasil, deve obrigar o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) a pagar cerca de R$ 4,9 bilhões a clientes da instituição. Ao todo, aproximadamente 160 mil pessoas têm valores que se enquadram na garantia do fundo.

Leia mais: Banco Central decreta liquidação do Banco Pleno

O FGC informou que começará os pagamentos assim que receber a lista oficial de credores enviada pelo liquidante nomeado pelo Banco Central. Quem tiver direito à cobertura poderá solicitar o valor pelo aplicativo do fundo. A garantia é de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição.

Segundo o Banco Central, a liquidação ocorreu porque a situação financeira do banco se deteriorou, com problemas de liquidez e descumprimento de regras do sistema financeiro. Com a decisão, os bens dos controladores e administradores ficaram bloqueados.

Somando esse caso a outras liquidações recentes, o volume total de garantias acionadas ultrapassa R$ 51 bilhões.

*Com informações do Metrópoles

