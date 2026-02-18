A quebra do Banco Pleno, determinada nesta quarta-feira (18) pelo Banco Central do Brasil, deve obrigar o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) a pagar cerca de R$ 4,9 bilhões a clientes da instituição. Ao todo, aproximadamente 160 mil pessoas têm valores que se enquadram na garantia do fundo.

O FGC informou que começará os pagamentos assim que receber a lista oficial de credores enviada pelo liquidante nomeado pelo Banco Central. Quem tiver direito à cobertura poderá solicitar o valor pelo aplicativo do fundo. A garantia é de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição.