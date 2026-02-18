O Banco Central do Brasil decretou nesta quarta-feira (18) a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e estendeu a medida à Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que integravam o mesmo conglomerado financeiro.

As empresas pertenciam ao grupo do Banco Master e foram vendidas no segundo semestre de 2025 ao empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro.