O Banco Central do Brasil decretou nesta quarta-feira (18) a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e estendeu a medida à Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que integravam o mesmo conglomerado financeiro.
As empresas pertenciam ao grupo do Banco Master e foram vendidas no segundo semestre de 2025 ao empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro.
Segundo dados da autoridade monetária, até setembro do ano passado o conglomerado detinha cerca de 0,04% dos ativos do sistema financeiro, aproximadamente R$ 7,6 milhões, e 0,05% das captações, em torno de R$ 6,4 milhões.
De acordo com o BC, a decisão ocorreu após agravamento da situação econômico-financeira da instituição, com deterioração da liquidez e descumprimento de normas e determinações do órgão regulador. O Banco Central informou que continuará apurando responsabilidades, podendo aplicar sanções administrativas e encaminhar informações a outras autoridades.
Com a liquidação, os bens de controladores e administradores tornam-se indisponíveis, conforme previsto em lei.
*Com informações do G1