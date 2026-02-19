Segundo a investigação, os suspeitos exigiam R$ 2 mil e enviaram áudios cobrando o pagamento e intimidando parentes da vítima. Nas gravações, afirmaram que o rapaz só seria liberado após a transferência do dinheiro e ameaçaram consequências mais graves caso a polícia fosse acionada.

Nesta semana, três pessoas foram presas suspeitas de extorquir e ameaçar de morte a família de um jovem que tinha dívida com agiotas, em São José dos Pinhais (PR). A mãe do rapaz marcou encontro com o trio para suposta quitação do débito, e acionou a Polícia Militar. As informações são do Banda B.

Parte do valor foi paga, mas, mesmo assim, o jovem continuou em poder do grupo. Diante das ameaças, a mãe procurou ajuda da PM e combinou o encontro com os suspeitos no pátio de um posto de combustíveis.

No local, dois homens e uma mulher foram presos em flagrante por extorsão mediante sequestro. De acordo com a PM, eles confessaram que estavam com o rapaz. O trio foi encaminhado à delegacia da cidade.

Conforme a PM, a dívida começou com perdas em jogos de azar. Sem conseguir quitar os valores, o jovem passou a ser alvo de cobranças com ameaças.