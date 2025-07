Agiota exigia sexo de mulheres como 'pagamento' de dívidas

Um agiota de 43 anos foi preso na quinta-feira (18), no bairro Bigorrilho, em Curitiba, acusado de extorquir mulheres por meio de ameaças e forçá-las a manter relações sexuais para “quitar” dívidas de agiotagem. Segundo a Polícia Civil, o suspeito utilizava armas de fogo e violência física para coagir as vítimas.

De acordo com o delegado do caso, pelo menos três mulheres já relataram ter sido vítimas do esquema. O suspeito cobrava juros abusivos e, quando as vítimas não conseguiam pagar, exigia relações sexuais como forma de abatimento da dívida.