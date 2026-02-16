A escola Acadêmicos de Niterói, que homenageou em desfile no Rio de Janeiro o presidente Lula (PT), declarou nesta segunda-feira (16) sofrer perseguição política e disse que "mesmo pressionada, não se curvou".

As perseguições que afirmou sofrer, segundo nota da agremiação, vieram de "ataques de setores conservadores e, de forma ainda mais grave, de gestores do Carnaval carioca".

A Acadêmicos afirmou também que "houve tentativa de interferência direta na nossa autonomia artística, com pedidos de mudança de enredo, questionamentos sobre a letra do samba e outras ações que buscaram nos enquadrar e nos silenciar".