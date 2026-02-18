Um adolescente de 16 anos foi morto com um tiro na cabeça durante uma brincadeira com o revólver do pai de um colega no bairro de Jardim Guarujá, na zona sul de São Paulo.

O garoto que foi baleado estava gravando o colega rodar o tambor do revólver quando foi atingido, segundo informações preliminares. A vítima estava na casa de um parente desse colega, que também tem 16 anos, no momento do crime. O caso aconteceu na segunda-feira (16).