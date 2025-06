Distraído no celular, pai não viu que filho pegou arma; VÍDEO

Imagens de uma câmera de segurança mostram que o pai, concentrado no celular, não percebe que o filho de dois anos pega sua arma carregada e destravada. Em poucos segundos, a tragédia acontece. O menino dispara acidentalmente duas vezes e mata a própria mãe, que estava sentada perto dele.

A tragédia aconteceu na noite de sexta-feira (13), no interior do Mato Grosso do Sul. A vítima foi identificada como Débora Rodrigues Monteiro. Segundo a polícia, o pai da criança, dono da arma, deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele permanece em liberdade, mas teve a pistola 9 mm apreendida.