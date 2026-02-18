A ação da GCM começou 40 minutos após o término do bloco Vai Quem Qué. Organizadores afirmam que o desfile teve início às 13h e seu fim foi às 18h, em um ponto próximo à rua Iquiririm e a Corifeu, no bairro Vila Gomes.

Foliões relatam terem sido dispersados nesta terça-feira (17) pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) com bomba de gás lacrimogêneo, spray de pimenta e cassetetes em ruas do Butantã, na zona oeste de São Paulo.

Com o término do bloco, os foliões se concentraram em bares na região, no entorno do supermercado Violeta. O psicólogo Gabriel Siqueira, 46, disse ao UOL que estava dentro de um dos estabelecimentos, no bar Buturoca, quando sentiu o cheiro de gás lacrimogêneo, sem ver, no entanto, qualquer tumulto no local.

Siqueira explica ter questionado os agentes sobre o uso da substância, mas não recebeu explicações. "Ficou um clima de hostilidade ali. De repente, parece que desceram alguns GCMs, em particular, eles vieram para cima de mim, e eu fugi para dentro do bar", relembra.

Os guardas, então, iniciaram uma dispersão generalizada com gás, spray e cassetetes. "Bem ali na rotatória, jogaram uma bomba de gás lacrimogêneo. A GCM definiu que queria ser truculenta, e não só jogou spray aleatoriamente nas pessoas, como bomba. Todo mundo saiu correndo, muitas pessoas com medo", detalhou o psicólogo.