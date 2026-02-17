Um policial militar jogou hoje spray de pimenta no rosto do deputado distrital Fábio Felix (PSOL) durante o desfile de um bloco de Carnaval no Distrito Federal.

PM jogou spray de pimenta nos olhos do deputado durante a passagem do bloco Rebu, no Setor Comercial Sul. Atendido por brigadistas, o deputado ficou com a parte ao redor dos olhos em tom avermelhado.