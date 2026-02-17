17 de fevereiro de 2026
CAMPEÃ

Mocidade Alegre conquista 13º título do Carnaval de São Paulo

Por André Fleury Moraes | da Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
Reprodução
A Mocidade Alegre exaltou a trajetória de Léa Garcia, uma das maiores atrizes brasileiras, morta em 2023, aos 90 anos em Gramado
A Mocidade Alegre é a grande campeã do Carnaval de 2026 em São Paulo. A conquista foi sua 13ª na história da liga desde 1965. As demais foram em 1971, 1972, 1973, 1980, 2004, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2023 e 2024.

Com mais este título, a Mocidade se aproxima da Vai-Vai, a recordista do Carnaval de São Paulo com 15 taças.

Terceira escola a desfilar na segunda noite do Carnaval no Sambódromo do Anhembi, a agremiação liderou quase toda a pontuação na apuração desta terça-feira (17).

A comemoração foi imediata na quadra da escola.

Subiram do Grupo de Acesso 1 as escolas de samba Acadêmicos do Tucuruvi e Pérola Negra, que subiram para a divisão especial da festa em apuração realizada na manhã desta terça-feira.

Em uma rapsódia carnavalesca, a Mocidade Alegre veio a seguir e exaltou a trajetória de Léa Garcia, uma das maiores atrizes brasileiras, morta em 2023, aos 90 anos em Gramado, onde receberia uma homenagem. O enredo foi "Malunga Léa - Rapsódia de uma Deusa Negra".

Vestida com as cores do arco-íris, a médica e ex-BBB Thelma Garcia interpretou a pioneira negra do teatro e do cinema no abre-alas. Outro ex-Big Brother, o também médico Fred Nicácio, fez uma conexão entre Abdias do Nascimento, fundador do Teatro Experimental do Negro, e Exu.

Entre outros, o desfile narrou o sucesso da atriz no filme "Orfeu Negro", com a indicação como melhor intérprete no Festival de Cannes em 1957, e a participação em diversas novelas, entre elas "Escrava Isaura", onde interpretou a antagonista Rosa.

Na alegoria final, a atriz Adriana Lessa encarnou Léa Garcia na premiação do Festival de Cinema de Gramado, onde ela morreu antes de receber a homenagem.

A evolução foi um dos destaques do desfile, mas a Mocidade precisou apertar o passo no final. A escola encerrou sua apresentação já nos segundos extras para não ter punição por estouro de tempo.

As campeãs de cada ano, desde 1965

  • 2026 Mocidade Alegre
  • 2025 Rosas de Ouro
  • 2024 Mocidade Alegre
  • 2023 Mocidade Alegre
  • 2022 Mancha Verde
  • 2021 Desfiles cancelados devido à pandemia de Covid-19
  • 2020 Águia de Ouro
  • 2019 Mancha Verde
  • 2018 Acadêmicos do Tatuapé
  • 2017 Acadêmicos do Tatuapé
  • 2016 Império de Casa Verde
  • 2015 Vai-Vai
  • 2014 Mocidade Alegre
  • 2013 Mocidade Alegre
  • 2012 Mocidade Alegre
  • 2011 Vai-Vai
  • 2010 Rosas de Ouro
  • 2009 Mocidade Alegre
  • 2008 Vai-Vai
  • 2007 Mocidade Alegre
  • 2006 Império de Casa Verde
  • 2005 Império de Casa Verde
  • 2004 Mocidade Alegre
  • 2003 Gaviões da Fiel
  • 2002 Gaviões da Fiel
  • 2001 Vai-Vai e Nenê de Vila Matilde
  • 2000 Vai-Vai e X-9 Paulistana
  • 1999 Gaviões da Fiel e Vai-Vai
  • 1998 Vai-Vai
  • 1997 X-9 Paulistana
  • 1996 Vai-Vai
  • 1995 Gaviões da Fiel
  • 1994 Rosas de Ouro
  • 1993 Camisa Verde e Branco e Vai-Vai
  • 1992 Rosas de Ouro
  • 1991 Camisa Verde e Branco e Rosas de Ouro
  • 1990 Camisa Verde e Branco e Rosas de Ouro
  • 1989 Camisa Verde e Branco
  • 1988 Vai-Vai
  • 1987 Vai-Vai
  • 1986 Vai-Vai
  • 1985 Nenê de Vila Matilde
  • 1984 Rosas de Ouro
  • 1983 Rosas de Ouro
  • 1982 Vai-Vai
  • 1981 Vai-Vai
  • 1980 Mocidade Alegre
  • 1979 Camisa Verde e Branco
  • 1978 Vai-Vai
  • 1977 Camisa Verde e Branco
  • 1976 Camisa Verde e Branco
  • 1975 Camisa Verde e Branco
  • 1974 Camisa Verde e Branco
  • 1973 Mocidade Alegre
  • 1972 Mocidade Alegre
  • 1971 Mocidade Alegre
  • 1970 Nenê de Vila Matilde
  • 1969 Nenê de Vila Matilde
  • 1968 Nenê de Vila Matilde
  • 1967 Unidos do Peruche
  • 1966 Unidos do Peruche
  • 1965 Nenê de Vila Matilde e Unidos do Peruche

