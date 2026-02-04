A CPI do crime organizado no Senado passou a analisar se há ligação entre as fraudes atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro e esquemas de lavagem de dinheiro associados a facções do tráfico de drogas. O foco é verificar se operações envolvendo o banco Master podem ter servido para movimentar recursos de organizações criminosas.

Segundo o presidente da comissão, senador Fabiano Contarato (PT-ES), a apuração só avançará caso seja identificado um nexo direto entre os fatos investigados pela CPI e eventuais crimes relacionados ao banco. Ele destacou que a investigação pode prosseguir se houver indícios de que Vorcaro integre uma organização criminosa ou de que a instituição financeira tenha vínculo com facções como o PCC.