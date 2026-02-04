A CPI do crime organizado no Senado passou a analisar se há ligação entre as fraudes atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro e esquemas de lavagem de dinheiro associados a facções do tráfico de drogas. O foco é verificar se operações envolvendo o banco Master podem ter servido para movimentar recursos de organizações criminosas.
Leia mais: CPI mira Banco Master e STF: 'Lavanderia de dinheiro sujo'
Segundo o presidente da comissão, senador Fabiano Contarato (PT-ES), a apuração só avançará caso seja identificado um nexo direto entre os fatos investigados pela CPI e eventuais crimes relacionados ao banco. Ele destacou que a investigação pode prosseguir se houver indícios de que Vorcaro integre uma organização criminosa ou de que a instituição financeira tenha vínculo com facções como o PCC.
O relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), afirmou que a convocação de Vorcaro e de outros nomes citados nas investigações da Polícia Federal ainda será votada pelo colegiado, o que deve ocorrer após o carnaval. Para ele, existe a possibilidade de conexão pelo caminho da lavagem de dinheiro, hipótese que será analisada pelos senadores.
*Com informações do SBT News