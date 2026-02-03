A Polícia Civil investiga a mãe e o padrasto de um bebê de 11 meses que foi arrastado por um pitbull no quintal de casa, em Socorro, no interior de São Paulo. O casal é apurado por possível homicídio culposo, maus-tratos e omissão de cautela na guarda do animal.

De acordo com o boletim de ocorrência, a médica que atendeu a criança identificou indícios de maus-tratos anteriores ao ataque. Testemunhas relataram à polícia que a casa apresenta condições insalubres e que a mãe do bebê seria usuária de drogas. Há ainda apuração para esclarecer se a criança já estava morta antes da ação do cão.