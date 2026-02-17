Um navio porta-contêineres, com bandeira de Singapura, colidiu na noite de ontem com duas balsas na travessia entre Santos e Guarujá. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, "apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido."

"As duas embarcações estavam fora de operação e ocupadas apenas por suas tripulações, portanto sem veículos de passeio ou passageiros", informou a Semil em nota. O acidente aconteceu por volta das 21h30 dessa segunda-feira (16).