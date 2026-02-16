As buscas pelos sete desaparecidos no naufrágio da lancha Lima de Abreu 15 entraram no quarto dia nesta segunda-feira (16), em Manaus (AM). A embarcação afundou na tarde de sexta-feira (13), na região do Encontro das Águas, onde se encontram os rios Negro e Solimões. Duas pessoas morreram e 71 foram resgatadas com vida.

Relembre o caso: Criança e estudante morrem em naufrágio no Amazonas

A força-tarefa mobilizada para as buscas ganhou reforço de uma equipe especializada do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), de São Paulo, acionada para prestar apoio técnico nas operações subaquáticas. O grupo é formado por três mergulhadores técnicos e dois operadores de equipamentos de varredura.