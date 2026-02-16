16 de fevereiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente capota caminhonete com 1 tonelada de maconha

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMPR
O adolescente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Francisco Beltrão.
Um adolescente de 16 anos foi apreendido após capotar uma caminhonete carregada com mais de uma tonelada de maconha em uma estrada rural de Verê, no domingo (15).

De acordo com a Polícia Militar do Paraná, o veículo tinha registro de furto e circulava com placas clonadas de outra caminhonete do mesmo modelo, uma Toyota SW4. No interior do automóvel, os policiais apreenderam 1.048 quilos da droga.

O adolescente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Francisco Beltrão. A caminhonete recuperada e o entorpecente foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Dois Vizinhos, onde o caso será investigado.

*Com informações da CNN

