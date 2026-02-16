Um adolescente de 16 anos foi apreendido após capotar uma caminhonete carregada com mais de uma tonelada de maconha em uma estrada rural de Verê, no domingo (15).

De acordo com a Polícia Militar do Paraná, o veículo tinha registro de furto e circulava com placas clonadas de outra caminhonete do mesmo modelo, uma Toyota SW4. No interior do automóvel, os policiais apreenderam 1.048 quilos da droga.