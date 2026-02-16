Seis trabalhadores rurais morreram e mais de 30 ficaram feridos após o ônibus em que viajavam tombar na madrugada desta segunda-feira (16) na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), no trecho entre Marília e Ocauçu, no interior de São Paulo. Com informações do
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta de 1h30 no km 266, quando um pneu do ônibus estourou, o motorista perdeu o controle, saiu da pista e o veículo tombou às margens da rodovia. As vítimas foram socorridas e levadas a hospitais da região.
O coletivo transportava trabalhadores do Maranhão com destino a Santa Catarina para atuarem na colheita de maçãs. A PRF informou que equipes de resgate de Marília, Ourinhos e Guaiçara atuaram na ocorrência com apoio de bombeiros, ambulâncias do Samu e da concessionária.
O tombamento causou a interdição parcial da rodovia até o início da manhã. As circunstâncias detalhadas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
Com informações do G1