A Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva (sem prazo) de Pedro José da Silva Gomes, 42, piloto da lancha Lima de Abreu 15, que naufragou na sexta-feira (13) nas proximidades do Encontro das Águas, em Manaus.

Gomes foi detido após o acidente, mas foi liberado mediante pagamento de fiança de R$ 16 mil. Após a decretação da prisão preventiva, no sábado (14), ele não se apresentou à delegacia e é considerado foragido.