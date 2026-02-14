Uma criança e uma estudante de odontologia morreram no naufrágio da lancha Lima de Abreu XV, ocorrido na tarde desta sexta-feira (13) perto do Encontro das Águas, em Manaus, Amazonas. Sete pessoas estão desaparecidas.

A criança, identificada como Samyla de Souza, 3, deu entrada em uma unidade hospitalar já sem vida. Ela viajava com a avó e o irmão e retornava para a comunidade de Urucurituba, no rio Madeira, depois de passar um período em Manaus.

A outra vítima é Lara Bianca, 22, natural do município de Nova Olinda do Norte, a 135 km da capital.