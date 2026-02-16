O homem estava foragido havia pelo menos 20 anos. "Ele é apontado como autor da morte da enteada, de 1 ano, ocorrida em 2005, na capital baiana", informou em nota a Polícia Civil da Bahia.

Um homem de 50 anos foi preso na madrugada deste domingo (15) 20 anos depois de supostamente matar a enteada. Ele foi flagrado por câmaras de segurança enquanto pulava o carnaval de Salvador.

Ele foi flagrado por câmeras de segurança enquanto tentava participar do circuito Dodô (Barra-Ondina). O flagra ocorreu no momento em que ele tentava passar por um dos portais de abordagem, as barreiras montadas pela polícia para revistar os foliões.

As câmeras têm um sistema de reconhecimento facial que gera um alerta em uma central policial. Por meio de GPS, essa central aciona a patrulha mais próxima. "A patrulha recebeu o alerta e a foto do suspeito no momento que ele passou pela barreira", informou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). "Então o policial já sabia como era a camisa, a calça e as características dele", o que facilitou a prisão.

Primeiro o homem foi conduzido a um dos postos policiais montados na área do evento. Ali, foi cumprido o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador. Em seguida, ele foi levado para a delegacia, "onde permanece custodiado, à disposição da Justiça".