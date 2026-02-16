A desistência da primeira-dama, Janja Lula da Silva, de participar do desfile da escola de samba que homenageou o presidente da República causou alívio entre aliados próximos do petista, que receavam um desgaste político após a apresentação no Rio de Janeiro.

Para eles, a participação de Janja daria munição para adversários de Lula e atrairia críticas na imprensa. O principal medo era uma repercussão negativa nas redes sociais, terreno onde o bolsonarismo, principal força política adversária do presidente, é forte.