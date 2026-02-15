Uma mulher foi morta a facadas durante uma discussão com um amigo em um bar, na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Outro amigo tentou defendê-la e ficou ferido.

O crime aconteceu na rua Interlagos, no Jardim Belizário, onde fica o estabelecimento, por volta das 23h de sexta-feira (13).

Ariana Ferreira dos Santos, 37, estava acompanhada de amigos, quando houve uma discussão e ela foi atacada a facadas por um deles, um homem de 55 anos.