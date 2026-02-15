Um jovem de 25 anos foi morto com uma facada no peito após uma briga por uma ficha de fliperama em um bar, em Curitiba, segundo a polícia. O crime ocorreu na última quinta-feira (12).

O jovem Hiago Martins Pinheiro, de 25 anos, estava em um bar com amigos e um primo. O estabelecimento fica na rua São Francisco, no centro de Curitiba.

Ele comprou uma ficha de R$ 5 para jogar fliperama. Segundo relatos de testemunhas à Polícia Civil, houve um problema na ficha, e o jovem foi reclamar com o estabelecimento.