15 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

Jovem é morto com facada no peito após briga por ficha de R$ 5

Por Mariana Desidério | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Repodução
Hiago Martins Pinheiro, de 25 anos, era guitarrista da banda Crotch Rot
Hiago Martins Pinheiro, de 25 anos, era guitarrista da banda Crotch Rot

Um jovem de 25 anos foi morto com uma facada no peito após uma briga por uma ficha de fliperama em um bar, em Curitiba, segundo a polícia. O crime ocorreu na última quinta-feira (12).

O jovem Hiago Martins Pinheiro, de 25 anos, estava em um bar com amigos e um primo. O estabelecimento fica na rua São Francisco, no centro de Curitiba.

Ele comprou uma ficha de R$ 5 para jogar fliperama. Segundo relatos de testemunhas à Polícia Civil, houve um problema na ficha, e o jovem foi reclamar com o estabelecimento.

Iniciou-se então uma discussão, e o grupo foi expulso do bar. "Após a discussão, uma pessoa de dentro do estabelecimento teria saído para a via pública, agredido uma terceira pessoa com um soco na região do olho, e desferido uma facada na vítima", disse a delegada que acompanha o caso, Magda Hofstaetter, em coletiva de imprensa na última sexta-feira (13).

O jovem morreu no local. As investigações sobre o caso continuam. A Polícia Civil analisa câmeras de segurança e segue ouvindo testemunhas sobre o ocorrido.

Uma das suspeitas é que o autor do crime seja o dono do estabelecimento. Essa informação ainda não foi confirmada pela Polícia Civil, disse a delegada.

Crime pode ser caracterizado como homicídio qualificado por motivo fútil. Ainda segundo a delegada, caso seja confirmado que o assassinato foi motivado por uma ficha de R$ 5, o crime pode ser enquadrado como homicídio qualificado por motivo fútil, o que aumenta a pena para o criminoso.

Hiago era guitarrista da banda Crotch Rot. O grupo lamentou a morte nas redes sociais. O sepultamento do guitarrista ocorreu na manhã de sábado.

