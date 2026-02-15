Um homem é suspeito de ter matado ontem a ex-esposa a tiros e se matado em seguida em Itumbiara (GO).

O suspeito, Pedro da Costa Queiroz, 46, teria atirado diversas vezes na vítima, Elieser Teodoro da Silva, 39, na casa dela. De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados por moradores que ouviram os disparos, mas encontraram a mulher já morta no local, que fica no setor Santa Rita. Eles não tiveram as identidades divulgadas.

A Polícia Civil informou que, ainda na residência, ele deu uma coronhada na filha da ex-esposa, de 15 anos. Segundo a corporação, ela ficou levemente ferida, e a reportagem apura se a adolescente precisou de atendimento médico.