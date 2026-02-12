A Anvisa determinou o recolhimento de dez lotes da fórmula infantil Alfamino 400g, da Nestlé, por causa da presença de selênio e iodo em quantidades acima dos limites permitidos pela legislação sanitária.

Decisão foi publicada na edição de hoje do DOU (Diário Oficial da União). A agência determinou a suspensão, comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso dos lotes afetados.