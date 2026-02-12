Anvisa suspende venda da fórmula infantil Alfamino, da Nestlé
| Tempo de leitura: 1 min
A Anvisa determinou o recolhimento de dez lotes da fórmula infantil Alfamino 400g, da Nestlé, por causa da presença de selênio e iodo em quantidades acima dos limites permitidos pela legislação sanitária.
Leia mais: Vacina contra HPV ganha indicação para prevenir tumores
Decisão foi publicada na edição de hoje do DOU (Diário Oficial da União). A agência determinou a suspensão, comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso dos lotes afetados.
Órgão diz que análises apontaram presença de selênio e iodo nas seguintes quantidades: 31,1mcg/100kcal e iodo 175,7mcg/100kcal. Conforme a Anvisa, essas quantidades estão acima dos limites permitidos para fórmulas infantis para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades específicas de dieta, com restrição de lactose e à base de aminoácidos livres, caso do Alfamino.
Lotes do Alfamino 400g afetados
50310017Y2
51060017Y1
50720017Y1
50710017Y4
50290017Y1
50280017Y2
43510017Y1
43480017Y2
43110017Y2
41730017Y2
Em nota, a empresa afirma que "foi surpreendida pela publicação e que está em contato com a Anvisa para os devidos esclarecimentos". Veja:
"Cumprindo recentes solicitações da autoridade em relação a suas fórmulas infantis, foram apresentados laudos de avaliação dos produtos. Ocorre que houve um erro de conversão na declaração da unidade de medida (mcg/kg em vez de mcg/100g) — onde consta Selênio 31,1 microgramas por 100 kcal e Iodo 175,7 microgramas por 100 kcal, a informação correta é Selênio 3,11 microgramas por 100 kcal e Iodo 17,57 microgramas por 100 kcal, parâmetros esses que estão em conformidade com a legislação.
A Nestlé reitera que seus produtos atendem estritamente a todos os parâmetros normativos estabelecidos e, portanto, são seguros para o consumo."