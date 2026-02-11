Um ciclista passou por uma situação incomum após ser atingido por uma caminhonete em São Mateus do Sul, no sudeste do Paraná. Com a força da colisão, ele caiu na caçamba do veículo, perdeu os sentidos e só recobrou a consciência já na garagem da casa do motorista.

De acordo com o relato da vítima, ele trafegava normalmente quando foi atingido. O condutor afirmou à polícia que não percebeu que o ciclista havia caído na parte traseira da caminhonete após o impacto.