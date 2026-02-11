11 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SURPRESA

Ciclista desmaia ao ser atropelado e acorda na casa do motorista

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Ric RECORD
De acordo com o relato da vítima, ele trafegava normalmente quando foi atingido.
De acordo com o relato da vítima, ele trafegava normalmente quando foi atingido.

Um ciclista passou por uma situação incomum após ser atingido por uma caminhonete em São Mateus do Sul, no sudeste do Paraná. Com a força da colisão, ele caiu na caçamba do veículo, perdeu os sentidos e só recobrou a consciência já na garagem da casa do motorista.

Leia mais: Menina de 2 anos morre atropelada pela mãe em garagem

De acordo com o relato da vítima, ele trafegava normalmente quando foi atingido. O condutor afirmou à polícia que não percebeu que o ciclista havia caído na parte traseira da caminhonete após o impacto.

Apesar do susto, o homem sofreu apenas escoriações leves e passa bem. A Polícia Civil informou que o caso é investigado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O ciclista não apresentou queixa criminal contra o motorista.

*Com informações do RicTV

Comentários

Comentários