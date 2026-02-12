A bula da vacina nonavalente contra o HPV (papilomavírus humano), disponível apenas na rede privada, foi atualizada e agora prevê também a proteção contra o câncer de orofaringe e outros tumores de cabeça e pescoço associados ao vírus.

O oncologista Marcos André Costa, do Hospital Nove de Julho, explica que o Brasil contava apenas com a vacina quadrivalente contra o HPV, que protege contra os genótipos 6, 11, 16 e 18. Em 2023, foi aprovada no país a vacina nonavalente, que amplia a proteção para outros tipos de risco -31, 33, 45, 52 e 58.

No SUS (Sistema Único de Saúde), a vacina disponível para pessoas de 9 a 14 anos é a quadrivalente, que protege contra quatro tipos de HPV. Pela bula, que não foi atualizada, o imunizante é indicado para prevenção apenas dos cânceres do colo do útero, vulva, vagina e ânus, além de verrugas genitais e infecções causadas pelo papilomavírus humano -doenças também previníveis com a nonavalente.