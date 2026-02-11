A reação da mulher foi descrita como uma "cena muito triste" pela delegada, que acompanhou a esposa durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão no condomínio do casal em Guararema, São Paulo. O impacto da notícia foi ainda maior, pois o casal havia retornado recentemente de uma viagem, descrita como "lua de mel".

A esposa do piloto da Latam Sérgio Antonio Lopes, preso na segunda-feira (9) sob suspeita de liderar uma rede de exploração sexual infantil, expressou horror e inconformismo com as acusações. Psicóloga de profissão, ela relatou à delegada Ivalda Aleixo, chefe do DHPP, sentir-se culpada por não ter percebido os crimes do marido, mesmo com sua formação profissional.

Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, foi detido no Aeroporto de Congonhas, dentro de uma aeronave, pouco antes de um voo para o Rio de Janeiro. As investigações indicam que ele atuava há pelo menos oito anos, utilizando documentos falsos para levar vítimas, algumas a partir de oito anos, a motéis. O esquema envolvia pagamentos a familiares das crianças. Além do piloto, a avó de três crianças e a mãe de outra vítima também foram presas por conivência.

Leia nota da Latam na íntegra:

"A LATAM Airlines Brasil confirma que está ciente do ocorrido na manhã desta segunda-feira (9/2) durante os procedimentos de embarque do voo LA3900 (São Paulo/Congonhas–Rio de Janeiro/Santos Dumont), no qual um de seus tripulantes foi detido pelas autoridades policiais. O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto.

A LATAM informa que abriu apuração interna e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A companhia repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta."