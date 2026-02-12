O secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara (GO), Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida na noite de quarta-feira (11), segundo a Polícia Militar. Ele era genro do prefeito Dione Araújo.

O filho mais velho, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho, mas não resistiu. O menino de oito anos foi submetido a cirurgia e permanece internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Estadual de Itumbiara, São Marcos.

A esposa de Thales e mãe das crianças estava viajando no momento do crime. Horas antes, o secretário publicou nas redes sociais um vídeo ao lado dos filhos, declarando amor aos dois.