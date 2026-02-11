O piloto de avião Sérgio Antônio Lopes, 60, preso por suspeita de liderar uma rede de abuso sexual infantil, foi demitido da companhia aérea Latam.

A companhia aérea afirmou que Sérgio "não faz mais parte do seu quadro de colaboradores". Em nota, a Latam acrescentou que adota a política de tolerância zero para ações e atos que desrespeitem os seus valores, ética e código de conduta, permanecendo à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.