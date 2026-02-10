Um médico foi condenado a indenizar um paciente após realizar uma cirurgia de correção de hérnia no lado errado do corpo, em Minas Gerais. Erro levou a nova cirurgia, que causou complicações e levou a amputação de um testiculo.

Médico deverá pagar R$ 50 mil por danos morais e R$ 8 mil por danos estéticos ao paciente. O médico foi condenado pela Comarca de Ipatinga e a decisão foi confirmada pela 20ª Câmara Cível do TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais). Os nomes dos envolvidos e as datas dos procedimentos não foram divulgados. O caso tramita em segredo de justiça.