PILOTO PRESO

Jovem diz ter sofrido estupro coletivo aos 11, arranjado pela avó

Reprodução/PCSP
A avó das vítimas exercia controle sobre a rotina das meninas e facilitava encontros com adultos mediante pagamento.
Uma adolescente afirmou à Polícia Civil ter sido vítima de estupro coletivo aos 11 anos no esquema de exploração sexual organizado pela própria avó. O depoimento integra a investigação que levou à prisão de um piloto da Latam e de familiares envolvidos no caso.

Leia mais: Piloto suspeito de liderar rede de abuso infantil é preso; VÍDEO

Segundo as apurações, a avó das vítimas exercia controle sobre a rotina das meninas e facilitava encontros com adultos mediante pagamento. A investigação aponta que os abusos forma cometidos por anos e envolvem ao menos três crianças e adolescentes.

O piloto foi preso dentro de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, durante procedimentos de embarque. Ele é acusado de integrar uma rede estruturada voltada à exploração sexual de menores e teria usado proximidade familiar para ganhar a confiança das vítimas.

A Polícia Civil investiga crimes como estupro de vulnerável, favorecimento da exploração sexual, produção de pornografia infantil e coação das vítimas. O inquérito corre sob sigilo.

*Com informações do Metrópoles

