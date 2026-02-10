Uma adolescente afirmou à Polícia Civil ter sido vítima de estupro coletivo aos 11 anos no esquema de exploração sexual organizado pela própria avó. O depoimento integra a investigação que levou à prisão de um piloto da Latam e de familiares envolvidos no caso.

Leia mais: Piloto suspeito de liderar rede de abuso infantil é preso; VÍDEO

Segundo as apurações, a avó das vítimas exercia controle sobre a rotina das meninas e facilitava encontros com adultos mediante pagamento. A investigação aponta que os abusos forma cometidos por anos e envolvem ao menos três crianças e adolescentes.