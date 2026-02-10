A Polícia Civil de São Paulo prendeu ontem um piloto de avião suspeito de liderar uma rede de exploração sexual infantil.

Sérgio Antônio Lopes, 60, é casado. De acordo com a polícia, este é seu segundo casamento e ele tem filhos. A esposa ficou "horrorizada" e "se sente culpada" por não ter percebido, segundo a delegada Ivalda Aleixo, durante coletiva de imprensa. Ele é investigado desde outubro de 2025.

Ele mora em Guararema, na região metropolitana de São Paulo, num condomínio de luxo. Sua casa foi alvo de mandado de busca e apreensão. Segundo a polícia, um veículo de luxo da marca Mercedes-Benz foi periciado e devolvido. Ele, supostamente, usava o carro para transportar vítimas.