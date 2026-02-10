11 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
INVESTIGAÇÃO

Mulher é achada morta em motel; ex-parceiro estava enforcado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais via SBT News
Mesmo após a separação, Flávio não aceitava o fim.
Mesmo após a separação, Flávio não aceitava o fim.

A Polícia Civil investiga como feminicídio a morte de Ana Paula Ferreira Campos, de 44 anos, encontrada morta em um quarto de motel em Santos, no litoral de São Paulo. O ex-companheiro da vítima, Flávio Silva, de 45 anos, foi localizado morto no mesmo local, com sinais de enforcamento.

Leia mais: Aluno que matou professora disse que tiveram caso amoroso

Segundo familiares, o relacionamento durou cerca de cinco meses e havia terminado há aproximadamente um ano. Mesmo após a separação, Flávio não aceitava o fim e passou a perseguir Ana Paula, fazendo ameaças, inclusive contra os filhos dela.

O casal foi encontrado após familiares estranharem a falta de contato e irem até o motel. A Polícia Militar foi acionada e confirmou as mortes. A dinâmica do caso ainda depende dos laudos periciais.


*Com informações do SBT News

Comentários

Comentários