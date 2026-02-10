A Polícia Civil investiga como feminicídio a morte de Ana Paula Ferreira Campos, de 44 anos, encontrada morta em um quarto de motel em Santos, no litoral de São Paulo. O ex-companheiro da vítima, Flávio Silva, de 45 anos, foi localizado morto no mesmo local, com sinais de enforcamento.

Leia mais: Aluno que matou professora disse que tiveram caso amoroso

Segundo familiares, o relacionamento durou cerca de cinco meses e havia terminado há aproximadamente um ano. Mesmo após a separação, Flávio não aceitava o fim e passou a perseguir Ana Paula, fazendo ameaças, inclusive contra os filhos dela.