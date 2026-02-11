O presidente Lula (PT) passou por um procedimento de cauterização para remover um acúmulo de pele no topo da cabeça. O petista apareceu com uma mancha preta devido à queimadura do procedimento durante evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (11).

Leia mais: Lula passa por exames e fará cirurgia nesta sexta

Lula tinha queratose no couro cabeludo e um acúmulo de pele na região. O procedimento, que durou pouco mais de um minuto, foi feito na noite de domingo (8), em São Paulo.