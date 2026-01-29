SAÚDE DO PRESIDENTE
Lula passa por exames e fará cirurgia nesta sexta
Por Caio Spechoto e Mariana Brasil | da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
| Tempo de leitura: < 1 min
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será submetido a uma cirurgia de catarata na sexta-feira (30), informou a assessoria de imprensa da Presidência da República nesta quinta (29).
Mais cedo, nesta quinta, o petista passou por exames pré-operatórios. Lula tem 80 anos e teve duas passagens relevantes pelo hospital no atual governo: operou uma artrose no final de 2023 e, no fim de 2024, foi internado às pressas por causa de um sangramento intracraniano.