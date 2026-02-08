Os pais da jovem que acusa o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Marco Buzzi de importunação sexual relataram o caso à mulher dele horas após o episódio, segundo depoimentos e mensagens apresentadas à Justiça as quais a Folha teve acesso.

Segundo as mensagens, a reação imediata da esposa do magistrado, Katcha Buzzi, foi se mostrar incrédula com a notícia. "Não sei o que dizer. Nunca imaginaria isso", afirmou. "Está difícil, acabou com minha vida."