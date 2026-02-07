Morreu neste sábado (7), após permanecer 16 dias internado em estado gravíssimo, o adolescente que foi agredido por um piloto de corrida durante briga em Vicente Pires, no Distrito Federal. A morte de Rodrigo Castanheira foi confirmada pelo advogado da família. Com informações do G1.

O jovem estava em coma induzido desde a madrugada de 23 de janeiro, quando foi atacado durante discussão na porta de um condomínio. Durante as agressões, ele bateu a cabeça em um carro, sofreu traumatismo craniano e teve uma parada cardiorrespiratória de 12 minutos. Ele estava internado em um hospital particular de Águas Claras.