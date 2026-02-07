A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) tornou pública, nesta sexta-feira (6), uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em homenagem aos 18 anos de casamento do casal. A mensagem foi compartilhada nas redes sociais de Michelle, informou o SBT News.

O texto foi redigido em 28 de novembro do ano passado, quando Bolsonaro já estava preso em Brasília. Em formato de tópicos, o ex-presidente agradece à esposa, afirma ser “100% fiel”, menciona mensagens que diz receber como forma de conforto e relata atravessar dias difíceis, mas com esperança. Ele também diz estar ansioso para reencontrar Michelle e encerra a carta com declarações de amor.

Bolsonaro está preso desde 15 de janeiro de 2026 na unidade conhecida como Papudinha, no Distrito Federal. A publicação feita por Michelle foi acompanhada da música “Grande Amor”, citada por ela como a canção tocada no casamento.