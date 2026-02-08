A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo investiga o tenente-coronel José Henrique Martins Flores por suspeita de envolvimento em um esquema de proteção a empresários ligados ao PCC.

Segundo a apuração, o oficial usou empresas registradas em nome da mãe e do marido para ocultar sua participação no fornecimento de serviços de segurança privada, atividade proibida a policiais militares da ativa.

A investigação integra a Operação Kratos, que também prendeu um capitão e dois sargentos acusados de atuar no esquema. Endereços ligados ao tenente-coronel e às empresas investigadas foram alvo de mandados de busca e apreensão após autorização da Justiça Militar.