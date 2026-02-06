Ministros do Superior Tribunal de Justiça afirmaram estar chocados com os detalhes do depoimento prestado pela jovem de 18 anos que denunciou o ministro Marco Aurélio Buzzi por assédio sexual. O relato foi apresentado nessa quinta-feira (5) ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à polícia, e já foi encaminhado à comissão de sindicância aberta no STJ.

Segundo integrantes da Corte ouvidos pela Band, o conteúdo causou forte impacto pela “riqueza de detalhes”, e a avaliação interna é de que o tribunal “precisa dar uma resposta rápida”. Apesar disso, a oitiva do ministro ainda não foi marcada, pois ele está internado e em licença médica.