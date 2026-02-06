Ministros do Superior Tribunal de Justiça afirmaram estar chocados com os detalhes do depoimento prestado pela jovem de 18 anos que denunciou o ministro Marco Aurélio Buzzi por assédio sexual. O relato foi apresentado nessa quinta-feira (5) ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à polícia, e já foi encaminhado à comissão de sindicância aberta no STJ.
Segundo integrantes da Corte ouvidos pela Band, o conteúdo causou forte impacto pela “riqueza de detalhes”, e a avaliação interna é de que o tribunal “precisa dar uma resposta rápida”. Apesar disso, a oitiva do ministro ainda não foi marcada, pois ele está internado e em licença médica.
Ainda na quinta, o ministro apresentou atestado médico e foi afastado das próximas sessões do STJ por motivos de saúde, um dia após a abertura da sindicância. Ele nega a acusação.
A expectativa é de que, após a alta hospitalar, Marco Aurélio Buzzi tenha uma semana para apresentar sua defesa. A comissão de sindicância tem prazo de até 60 dias para concluir os trabalhos, mas ministros afirmam que “a resposta será dada antes disso”.
A denúncia aponta que o ministro tentou agarrar a jovem durante um banho de mar, no mês passado, em Balneário Camboriú (SC), onde ele passava férias com a vítima e os pais dela - amigos do magistrado. O caso foi formalizado por meio de boletim de ocorrência.
Além da apuração interna no STJ, a denúncia é analisada pelo CNJ na esfera administrativa. A investigação criminal está sob responsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques, já que Buzzi tem foro privilegiado.
*Com informações da Band