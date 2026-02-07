Yasmin Amorim, de 12 anos, morreu nesta sexta-feira (6) em Cascavel (PR) após lutar contra um câncer agressivo enquanto aguardava um tratamento cujo valor, cerca de R$ 2,5 milhões, foi desviado por empresários condenados por estelionato. A morte foi confirmada pela família.
Portadora de neuroblastoma, Yasmin estava internada no Hospital do Câncer de Cascavel.
A Justiça determinou que o governo do Paraná custeasse o remédio Danyelza. Uma empresa foi contratada, mas subcontratou outra importadora, que não entregou a medicação completa.
O hospital recebeu apenas uma ampola do medicamento, quando eram necessárias seis. Outro remédio, o Leukine, também chegou em quantidade inferior: das 60 caixas previstas, apenas 10 foram entregues, além de versões genéricas.
A Justiça condenou dois empresários pelo golpe, apontando que o atraso comprometeu o tratamento da criança.
