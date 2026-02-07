07 de fevereiro de 2026
Professora morre esfaqueada por aluno dentro de faculdade

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Instagram
Juliana foi levada ao Hospital João Paulo II, onde morreu horas depois.

Uma professora de Direito morreu após ser atacada a facadas por um aluno dentro de uma sala de aula do Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca), em Porto Velho, na noite de sexta-feira (6). A vítima, identificada como Juliana Santiago, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, informou o G1.

Segundo a instituição, o autor do ataque é João Junior, aluno da faculdade. Ele foi contido por outros estudantes logo após o crime e preso em flagrante pela polícia. O motivo do ataque ainda não foi divulgado pelas autoridades.

Juliana foi levada ao Hospital João Paulo II, onde morreu horas depois. O caso é investigado pela Polícia Civil.

