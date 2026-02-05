O ator José de Abreu anunciou que pretende se candidatar à Câmara dos Deputados nas eleições deste ano.

A pré-candidatura do ator é pelo PT do Rio de Janeiro. A notícia foi divulgada pelo jornalista Ricardo Bruno e compartilhada pelo ator nas redes sociais.