A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece que a venda será feita exclusivamente por leilão eletrônico. Um leiloeiro oficial foi nomeado, e o arrematante deverá pagar o valor à vista em até 24 horas, além de comissão de 5%. O imóvel será vendido no estado em que se encontra, cabendo ao comprador verificar as condições e assumir eventuais débitos, exceto os fiscais.

A Justiça de São Paulo determinou que a mansão em que Ana Hickmann morava com o ex-marido, Alexandre Corrêa, em Itu, no interior paulista, seja vendida em leilão judicial. A negociação direta do imóvel foi interrompida, e o lance inicial foi fixado em R$ 35 milhões para pagamento de dívidas atribuídas ao ex-casal.

Antes da medida judicial, a mansão estava anunciada por R$ 40 milhões. A venda foi suspensa após pedido da defesa de Alexandre Corrêa, que alegou não ter sido consultado sobre a negociação de bem que integrava o patrimônio do casal. O imóvel tem terreno de 6,1 mil metros quadrados e área construída de 1,6 mil metros quadrados, em condomínio de alto padrão.

Em nota, a assessoria de Ana Hickmann afirmou que o ex-marido conduziu sozinho as negociações financeiras e questiona o que considera excesso de garantia, já que o valor do imóvel supera amplamente a dívida discutida. Já a defesa de Alexandre Corrêa sustenta que o débito é legítimo, ultrapassa R$ 900 mil com juros e que o imóvel já tem diversas penhoras, o que justificaria o leilão.

O ex-casal ainda está em processo de divórcio e disputas judiciais que envolvem o patrimônio.