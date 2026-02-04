04 de fevereiro de 2026
1 MORTO E 1 FERIDO

Mãe se joga na frente de atirador ao tentar salvar filhos; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/CCTV
A intervenção desesperada da mulher não impediu que o mais velho, de 23 anos, morresse no local.
A intervenção desesperada da mulher não impediu que o mais velho, de 23 anos, morresse no local.

No ato de coragem que impressionou a cidade de Nerópolis (GO), uma mãe se lançou contra um atirador para defender seus filhos do ataque a tiros. A intervenção desesperada da mulher não impediu que o mais velho, de 23 anos, morresse no local, mas foi crucial para a segurança do mais novo, de 20 anos, enquanto a Polícia Militar prendia três suspeitos.

O ataque foi registrado no domingo (1), quando a mãe, alertada sobre a ameaça a dum dos filhos, correu ao local para tentar avisá-lo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ela confrontou o agressor, lutando para desarmá-lo. Durante a confusão, o mais novo foi atingido na testa ao ajudar a mãe, enquanto o mais velho, alvo principal, morreu.

As investigações apontam que a motivação do crime seria ciúmes, já que a vítima fatal trocou mensagens com a companheira de um dos suspeitos. A Polícia Militar prendeu três homens em flagrante no dia seguinte ao crime, na segunda-feira (2). Dois outros suspeitos ainda são procurados. O atirador, que já tinha passagem por tráfico de drogas, deverá responder por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

*Com informações do g1

