A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quarta-feira (4), um rapaz de 19 anos suspeito de extorquir uma adolescente de Taguatinga. O relacionamento entre os dois teve início na popular plataforma de jogos online Roblox e evoluiu para um namoro virtual que durou meses.
De acordo com a 17ª Delegacia de Polícia, o suspeito não aceitou o término do relacionamento e passou a ameaçar a vítima. As investigações apontam que ele teria invadido o computador da adolescente e passado a exigir a retomada do namoro, além de demandar que ela praticasse atos sexuais a serem gravados.
Ameaças e investigação
Os familiares da menina desconfiaram do comportamento dela, e ao descobrirem as mensagens ameaçadoras, procuraram a delegacia no final do ano passado para registrar a ocorrência. A partir da denúncia, a polícia iniciou a apuração dos fatos, que culminou na identificação e localização do suspeito.
O mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão foram cumpridos no imóvel do acusado, em Bauru, em São Paulo. O homem foi detido e será recolhido à carceragem local.
Acusações
O suspeito poderá responder pelos crimes de extorsão, invasão de dispositivo informático e armazenamento de imagem de cena de sexo de adolescente. A PCDF alerta para os perigos de relacionamentos virtuais, especialmente envolvendo menores de idade.