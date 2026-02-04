A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quarta-feira (4), um rapaz de 19 anos suspeito de extorquir uma adolescente de Taguatinga. O relacionamento entre os dois teve início na popular plataforma de jogos online Roblox e evoluiu para um namoro virtual que durou meses.

De acordo com a 17ª Delegacia de Polícia, o suspeito não aceitou o término do relacionamento e passou a ameaçar a vítima. As investigações apontam que ele teria invadido o computador da adolescente e passado a exigir a retomada do namoro, além de demandar que ela praticasse atos sexuais a serem gravados.

Ameaças e investigação