Uma promoção digna de final de campeonato gerou correria e empurra-empurra em um supermercado de Assu, no Oeste do Rio Grande do Norte. Durante a reinauguração da loja, pacotes de macarrão instantâneo foram colocados à venda por simbólicos R$ 0,01, e bastou o anúncio para clientes dispararem pelos corredores com cestas em punho.

O dia da promoção foi a última quinta-feira (29), e registrado em vídeo, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Segundo a rede de atacarejo, mil pacotes foram disponibilizados e desapareceram das prateleiras em quatro minutos.