Macarrão instantâneo a R$0,01 gera correria em mercado; VÍDEO

mil pacotes foram disponibilizados e desapareceram das prateleiras em quatro minutos.

Uma promoção digna de final de campeonato gerou correria e empurra-empurra em um supermercado de Assu, no Oeste do Rio Grande do Norte. Durante a reinauguração da loja, pacotes de macarrão instantâneo foram colocados à venda por simbólicos R$ 0,01, e bastou o anúncio para clientes dispararem pelos corredores com cestas em punho.

Leia mais: Desesperados por promoção, clientes pisoteiam mulher; VÍDEO

O dia da promoção foi a última quinta-feira (29), e registrado em vídeo, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Segundo a rede de atacarejo, mil pacotes foram disponibilizados e desapareceram das prateleiras em quatro minutos.

Apesar do empurra-empurra e da animação generalizada, ninguém ficou ferido. A empresa informou ainda que, ao longo do dia, outras promoções relâmpago também chamaram atenção, com produtos vendidos por R$ 0,01 ou R$ 0,99.

A rede explicou que ações do tipo fazem parte da estratégia adotada em inaugurações e reinaugurações de lojas.

*Com informações do g1

