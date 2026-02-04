Uma promoção digna de final de campeonato gerou correria e empurra-empurra em um supermercado de Assu, no Oeste do Rio Grande do Norte. Durante a reinauguração da loja, pacotes de macarrão instantâneo foram colocados à venda por simbólicos R$ 0,01, e bastou o anúncio para clientes dispararem pelos corredores com cestas em punho.
O dia da promoção foi a última quinta-feira (29), e registrado em vídeo, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Segundo a rede de atacarejo, mil pacotes foram disponibilizados e desapareceram das prateleiras em quatro minutos.
Apesar do empurra-empurra e da animação generalizada, ninguém ficou ferido. A empresa informou ainda que, ao longo do dia, outras promoções relâmpago também chamaram atenção, com produtos vendidos por R$ 0,01 ou R$ 0,99.
A rede explicou que ações do tipo fazem parte da estratégia adotada em inaugurações e reinaugurações de lojas.
*Com informações do g1